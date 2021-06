Pietra Ligure piange la scomparsa di Fulvio Bosio - IVG.it

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la prematura scomparsa di Fulvio Bosio.

Aveva 62 anni ed era una vera e propria icona del centro storico pietrese. Bosio, infatti, non è stato solo il titolare dello storico negozio di biciclette di piazza Martiri della Libertà “Cicli Bosio”, ma per molti pietresi ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento.

Situato a pochi passi dal Comune, la bottega artigianale di Fulvio (ereditata dal padre Pierin) era il crocevia di clienti, amici o semplici conoscenti che si fermavano spesso anche solo per una battuta al volo. Per i più piccoli, poi, Fulvio aveva sempre una sorpresa: una caramella, un sorriso.

E di sorrisi Bosio ne ha regalati tanti. Come a quelle generazioni di pietresi che hanno iniziato a pedalare per la prima volta grazie a lui.

Bosio si è spento dopo aver lottato contro un brutto male e oltre alla moglie Solveig lascia i figli Piero con Katia e Kristian con Jessica, la nipote Giselle e la sorella Graziella. I funerali verranno celebrati venerdì 18 giugno alle ore 10 presso la Basilica di San Nicolò di Pietra Ligure. Domani, giovedì 17 giugno, alle ore 20 nella Chiesa Vecchia in Piazza La Pietra verrà recitato il Santo Rosario.

Il sindaco Luigi De Vincenzi ricorda: “Persona dalle molte passioni e animato da un’indole caratteristica, è stato non solo un semplice negoziante di biciclette ma un vero e proprio punto di riferimento per i pietresi che non mancavano di far sosta da lui anche solo per scambiare quattro chiacchere. Alla mamma Franca, alla moglie Solveig, ai figli Piero e Kristian, alla sorella Graziella e a tutta la sua famiglia va la vicinanza mia personale e dell’amministrazione comunale, unitamente alle nostre condoglianze più sincere”.