Pietra Ligure inaugura l'Experience Point. De Vincenzi e Rembado: "Punto di riferimento per vivere la nostra offerta turistica" - IVG.it

Pietra Ligure. Pietra Ligure lancia il suo Experience Point per la stagione turistica, supplementare all’ufficio Iat, aperto in orario pomeridiano e serale, che costituirà centro prenotazioni delle varie attività del circuito “Pietra Ligure Family Experience” e punto di informazione e distribuzione del magazine illustrativo.

Oggi pomeriggio l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi, del vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembando, degli assessori Cinzia Vaianella e Maria Teresa Pastorino, oltre al presidente degli albergatori pietresi Carlo Scrivano, del presidente del parco natura “Asinolla” e di altri rappresentanti delle categorie economiche e turistiche.

Secondo il sindaco Luigi De Vincenzi si tratta di “un’ottima iniziativa, che serve a far conoscere quando c’è di bello e quante cose si possono fare a Pietra Ligure. Questo point vuole essere il fiore all’occhiello e un riferimento per tutte quelle persone che cercano informazioni per trascorrere una bella vacanza a Pietra Ligure”.

Secondo il primo cittadino, quella che si sta aprendo sarà una stagione positiva: “L’estate promette bene. Purtroppo per i ben noti motivi tante manifestazioni importanti non si potranno tenere, ma stiamo lavorando per far sì che la nostra stagione sia ugualmente caratterizzata da eventi all’apperenza minori, ma che danno comunque una bellissima idea di un bellissimo paese”.

Per il vice sindaco con delega al turismo Daniele Rembado, era necessario “gettare il cuore oltre l’ostacolo. Aver allestito una casetta come questa sembra banale, ma non è lo è: è frutto di un lungo lavoro, che ha richiesto tempo e sacrifici (e per il quale ringrazio gli uffici). L’experience-point vuole essere la vetrina del nostro territorio, uno strumento per comunicare al turista che qui da noi non c’è solo mare, ma anche tante altre possibilità. Per raggiungere questo risultato è necessario mettere intorno ad un tavolo tutte le realtà impegnate nella creazione di una proposta legata all’esperienza. E’ un’operazione culturale e motivazionale, che dobbiamo fare non solo nei confronti del turista, ma anche di chi abita qui. Dobbiamo capire quello che il nostro teritorio può offrire, metterlo a sistema, proporlo al turista e così permettergli di vivere esperienze diverse che lo invoglino a venire a trovarci anche fuori stagione”.

Dall’Experience Point partiranno tutte le esperienze (natura – mare – cultura – food) e verranno allestiti i laboratori inerenti alcune attività. Nello spazio antistante potranno essere organizzati piccoli eventi di informazione e divulgazione nel rispetto delle normative anti Covid.

Alle associazioni e agli organizzatori delle attività si prevede l’opportunità di presenziare presso lo stand in modo da poter animare, illustrare e presentare le varie iniziative anche al di fuori di “Pietra Ligure Family Experience”, in orario serale.

Lo stand sarà a disposizione a cadenza regolare (ad esempio una volta a settimana) o in serate occasionali: è possibile accordarsi con l’ufficio Turismo per le modalità e le giornate di presentazioni, in modo da calendarizzare le varie presenze ed evitare possibili sovrapposizioni.

Alla pagina web bonus.visitpietraligure.it è possibile trovare anche il magazine dedicato a “Pietra Ligure Family Experience”, la stagione di eventi dell’estate pietrese.