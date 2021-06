Pietra, il cinema riparte con i bambini delle scuole elementari - IVG.it

Pietra Ligure. Dopo quindici mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, questa mattina il cinema-teatro comunale “G. Moretti” di Pietra Ligure ha riaperto i battenti, offrendo agli alunni delle scuole primarie “Dott. G. Sordo” e “Giovanni XIII” la proiezione del film di animazione “100% lupo”.

La programmazione cinematografica riprenderà regolarmente, pur nel rispetto delle prescrizioni anti covid ancora vigenti, a partire da mercoledì 9 giugno.

“Ringrazio sentitamente l’amministrazione comunale di Pietra Ligure per avere offerto questa iniziativa alla scuola che ha permesso di regalare ai nostri alunni l’opportunità di vedere ‘insieme’, pur nel massimo rispetto delle norme anticontagio, un film tanto atteso – esordisce la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Pietra Ligure Giuseppina Manno – I nostri bambini meritano davvero tutto il nostro riconoscimento perchè hanno mantenuto vivo l’ entusiasmo, la costruttività, la voglia di fare anche in un anno così difficile in cui abbiamo chiesto loro il rispetto di regole limitanti e assolutamente inconsuete per il loro modo di essere, ma i bimbi hanno compreso, hanno tenuto in considerazione ogni misura di prevenzione con coerenza, senso di responsabilità, impegno e soprattutto positività. Il cinema è luogo significativo per le relazioni umane del territorio e ‘ripartire’ con gli alunni della scuola primaria significa manifestare grande rispetto per il mondo della scuola, che rappresenta il futuro di ogni comunità, offrendo inoltre a tutti speranza e fiducia verso un graduale ritorno alla “normalità”, conclude Manno.

“A distanza di quindici mesi dalla chiusura della struttura dovuta alla pandemia, l’amministrazione comunale ha fortemente voluto inaugurare la ripartenza delle attività culturali del teatro con una proiezione cinematografica completamente dedicata ai bambini delle nostre scuole elementari – commenta contento il Vice sindaco e assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado – E’ un momento di festa che porta con sé tutta la voglia di ripartire, di positività e di futuro che ha la nostra comunità e scelta migliore e più giusta non poteva esserci. Questi nostri bambini sono il futuro di Pietra Ligure e di questo territorio. Ovviamente sono state rispettate tutte le misure di prevenzione e la capienza massima del cinema è stata ridotta a 140 posti, le classi sono separate le une dalle altre da adeguati distanziamenti, i bambini a loro volta sono separati da uno spazio di almeno un metro e alunni e docenti indossano le mascherine. Queste norme saranno rigorosamente rispettate anche a partire da mercoledì 9 giugno, quando la programmazione riprenderà regolarmente. Teatro, cinema, concerti ed eventi culturali non sono solo una grande e meravigliosa occasione di socialità ma sono anche tutto un mondo economico che ha sofferto tantissimo in questi lunghissimi mesi di chiusura e questa riapertura di oggi anche per loro”.

“A nome mio personale, come genitore di due bambini che frequentano le scuole elementari, e a nome dell’amministrazione comunale ringrazio la dirigente, le insegnati e tutto io personale scolastico per aver continuato a trasmettere ai nostri ragazzi positività ed entusiasmo e averli accompagnati per mano, giorno dopo giorno, alla ripartenza di oggi. Senza il loro lavoro quotidiano, una generazione intera sarebbe stata più fragile e molta più esposta ai problemi che questa lunga emergenza sanitaria ha portato con sé”, conclude il vice sindaco.