Parliamo Europeo, la puntata di venerdì 11 giugno - IVG.it

Venerdì 11 giugno è andata in onda la prima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Alessandro Scanziani, ex capitano della Sampdoria, Andrea Chiovelli direttore di Ivg.it e Genova24.it e il giovane collaboratore della sezione sportiva Gabriele Dorati, hanno parlato della vigilia della gara di esordio del torneo, tra Italia e Turchia, analizzando le news, l’attesa dei tifosi italiani verso la competizione e la probabile formazione degli azzurri.

Si è messo in evidenza anche la genovesità della nazionale composta, nello staff tecnico, da ex giocatori blucerchiati come mister Mancini, Vialli, Salsano, Lombardo, Evani, Nuciari.