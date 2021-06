Parliamo Europeo, la puntata di sabato 12 giugno - IVG.it

Sabato 12 giugno è andata in onda la seconda puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Insieme a Matteo Solari, ex calciatore professionista che negli ultimi anni ha allenato in Eccellenza ligure Cairese e Albenga, analizziamo i vari spunti offerti dal debutto dell’Italia, vittoriosa per 3 a 0 sulla Turchia, e i prossimi incontri della manifestazione.

Oggi alle ore 15 si affrontano Galles e Svizzera; alle ore 18 si gioca Danimarca-Finlandia e alle ore 21 va in scena Belgio-Russia.