Parliamo Europeo, la puntata di mercoledì 23 giugno con Lucia Anselmi - IVG.it

Mercoledì 23 giugno è andata in onda la tredicesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Lucia Anselmi, giornalista sportiva che segue particolarmente da vicino lo Spezia Calcio e il campionato di Serie A in generale.

Al centro della trasmissione le ultime notizie sull’Italia, in particolare relativamente alla possibile formazione che scenderà in campo contro l’Austria, e le analisi degli aspetti che hanno portato gli azzurri ad essere una delle favorite al titolo europeo. Uno sguardo anche alla partita di ieri, con la vittoria della Croazia sulla Scozia per 3-1 e dell’Inghilterra sulla Repubblica Ceca per 1-0, e agli incontri in programma oggi: Slovacchia-Spagna, Svezia-Polonia, Germania-Ungheria, Portogallo-Francia.