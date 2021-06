Parliamo Europeo, la puntata di domenica 27 giugno con Luca Tabbiani - IVG.it

Domenica 27 giugno è andata in onda la sedicesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata Luca Tabbiani. Genovese, classe 1979, mister del Fiorenzuola, squadra che ha appena conquistato la promozione in Serie C, ex calciatore professionista di ruolo centrocampista ed ex tecnico di Vado, Lavagnese e Savona.

Al centro della trasmissione la vittoria di ieri, negli ottavi di finale, dell’Italia sull’Austria per 2-1 ai tempi supplementari. Analisi della partita, commenti delle fasi salienti e, in particolare, la questione delle sostituzioni azzeccate da Mancini che hanno cambiato volto alla partita. Uno sguardo anche al successo della Danimarca sul Galles per 4 a 0 e alle partite di oggi: Olanda contro Repubblica Ceca e Belgio contro Portogallo.