Parliamo Europeo, la puntata di domenica 13 giugno - IVG.it

Domenica 13 giugno è andata in onda la terza puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, la cui fase finale vede al via ventiquattro squadre nazionali.

Ospite della giornata, Andrea Dagnino: ex calciatore ed ora allenatore. Cresciuto nell’Entella, ha debuttato in prima squadra con i biancocelesti, per poi giocare con Legnano, Verbania, Rapallo, Lavagnese, Grassorutese, Vallesturla, Cicagna, Fontanabuona. Da tecnico ha guidato Cicagna, poi divenuto Fontanabuona, Lavagnese, Sestri Levante, Rivasamba, Goliardicapolis.

Al centro della trasmissione i temi della giornata di sabato: dal malore accusato sul campo da Christian Eriksen, giocatore della Danimarca e dell’Inter, alle vittorie del Belgio e della Finlandia ed il pareggio tra Svizzera e Galles. Tornando anche a parlare dell’ottima prestazione dell’Italia e guardando alle partite odierne: Inghilterra contro Croazia, Austria contro Macedonia del Nord, Olanda contro Ucraina.