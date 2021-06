Pallavolo: VBC Savona pronto a vivere un intenso fine settimana - IVG.it

Savona. Un nuovo weekend ricco di gare si sta avvicinando per le formazioni del VBC Savona.

La prima squadra maschile sarà di scena sul campo della PSM Rapallo per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie D, mentre per il settore giovanile saranno i piccoli dell’Under 13 maschile e dell’Under 12 femminile a portare in alto i colori biancorossi.

Campionato finito per le Under 15 femminili lo scorso fine settimana. Entrambe le formazioni sono uscite battute a testa alta contro Alassio Laigueglia Volley e New Volley Val Bormida. La squadra Gidue Car Service ha chiuso al secondo posto nel girone O, mentre il gruppo composto dalle più piccole non è andata oltre al quarto posto.

Due vittorie per le giovanissime dell’Under 12, che come detto torneranno in campo domenica, per la fase finale del ponente. Successi contro la Pallavolo Carcare Rossa e il Celle Varazze Volley Smeraldo, che hanno di fatto lanciato le ragazze di coach Druetti alle prossime sfide.