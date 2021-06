Pallapugno: Don Dagnino e Bormidese alla finestra - IVG.it

Andora. Iniziano a delinearsi le classifiche dei campionati di pallapugno. La Don Dagnino in Serie B era ferma per riposo; non ha giocato nemmeno la seconda squadra andorese, che ha approfittato del forfait della Bormidese. Allo stesso modo, la formazione biancoazzurra ha riposato in Serie C1.

SERIE A BANCA D’ALBA-EGEA

Sesta giornata

Olio Roi Imperiese-Barbero Virtus Langhe 6-9

Tealdo Scotta Alta Langa-Alusic Acqua San Bernardo Merlese 9-1

Marchisio Nocciole Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-5

Pallapugno Albeisa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-5

Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze 9-8

Classifica : Pallapugno Albeisa 6; Barbero Virtus Langhe, Marchisio Nocciole Cortemilia 5; Roero Isolamenti Canalese, Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Olio Roi Imperiese, Alusic Acqua San Bernardo Merlese, Tealdo Scotta Alta Langa 2; Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo 1.

SERIE B

GIRONE A – Seconda giornata

Morando Neivese-Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese 4-9

Scotta Centro Incontri-Ricca 7-9

Benese-Speb 2-9

Recupero prima giornata

Ricca-Benese 9-5

Classifica : Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese, Ricca 2; Morando Neivese, Speb 1; Benese, Scotta Centro Incontri 0.

GIRONE B – Seconda giornata

Pieve di Teco-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-8

Acqua San Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva 1-9

Riposa: Don Dagnino

Classifica : Pieve di Teco 2; Acqua San Bernardo San Biagio, Srt Progetti Ceva 1; Bcc Pianfei Pro Paschese, Don Dagnino 0.

SERIE C1

GIRONE A – Seconda giornata

Cortemilia-Gottasecca 9-5

Amici del Castello-Imperiese 8-9

Riposa: Sommariva Bormidese

Classifica : Amici del Castello, Sommariva Bormidese, Cortemilia, Imperiese 1; Gottasecca 0.

GIRONE B – Seconda giornata

Canalese-Bubbio 9-4

Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa 9-4

Riposa: Valle Bormida

Classifica : Canalese 2; Valle Bormida, Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze 1; Bubbio, Pallapugno Albeisa 0.

SERIE C2