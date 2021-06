Pallapugno: bene la Bormidese tra gli Allievi, il Murialdo vince tra i Pulcini - IVG.it

Murialdo. Tra gli Juniores il Murialdo ha la meglio sulla Don Dagnino per forfait. Tra gli Allievi la Bormidese ha la meglio sul Murialdo nella gara per la Coppa Italia. Tra gli Esordienti la Don Dagnino vince nettamente in campionato ma cede in Coppa Italia. Tra i Pulcini gioisce il Murialdo. Ha preso il via con questi risultati la stagione dei giovani.

JUNIORES

GIRONE A – Prima giornata

Cortemilia-Albese 5-9

Araldica Castagnole Lanze-Augusto Manzo 9-6

Classifica : Albese, Araldica Castagnole Lanze 1; Augusto Manzo, Cortemilia 0.

GIRONE B – Prima giornata

Pro Paschese B-Pro Paschese A 9-8

Peveragno-Speb 9-1

Classifica : Peveragno, Pro Paschese B 1; Pro Paschese A, Speb 0.

GIRONE C – Prima giornata

Murialdo-Don Dagnino 9-0 forfait

Gottasecca-Imperiese 9-3

Classifica : Murialdo, Gottasecca 1; Imperiese 0; Don Dagnino -1.

Don Dagnino penalizzata di un punto.

ALLIEVI

GIRONE A – Prima giornata

Monastero Dronero-Caraglio 3-8

Peveragno B-Speb 1-8

Riposa: Subalcuneo A

Classifica : Speb, Caraglio 1; Subalcuneo A, Monastero Dronero, Peveragno B 0.

GIRONE B – Prima giornata

Venerdì 25 giugno ore 17.30

a Cuneo: Subalcuneo B-Peveragno A

Domenica 27 giugno ore 18

a Bene Vagienna: Benese-Virtus Langhe B

Classifica : Subalcuneo, Peveragno A, Benese, Virtus Langhe B 0.

Qualificazione alla Coppa Italia – Prima serie di spareggi

Benese-Virtus Langhe B 8-5

Peveragno A-Subalcuneo B 8-5

GIRONE C – Prima giornata

Araldica Castagnole Lanze-Canalese 3-8

Albese A-Albese B 0-8

Riposa: Virtus Langhe A

Classifica : Albese B, Canalese 1; Virtus Langhe A, Araldica Castagnole Lanze, Albese A 0.

GIRONE D – Prima giornata

Giovedì 24 giugno ore 17.30

a Mondovì: Merlese-Bormidese

Domenica 27 giugno ore 17.30

a Cortemilia: Cortemilia-Murialdo

Classifica : Merlese, Bormidese, Cortemilia, Murialdo 0.

Qualificazione alla Coppa Italia – Prima serie di spareggi

Bormidese-Murialdo 8-4

Merlese-Cortemilia 2-8

ESORDIENTI

GIRONE A – Prima giornata

Canalese-Araldica Castagnole Lanze 3-7

Riposa: Monticellese

Classifica : Araldica Castagnole Lanze 1; Monticellese, Canalese 0.

Qualificazione alla Coppa Italia – Prima partita

Monticellese-Canalese 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Monticellese 7-0

Lunedì 5 luglio ore 18.30

a Canale: Canalese-Araldica Castagnole

GIRONE B – Prima giornata

Pro Paschese A-Pro Paschese B 7-0

Ceva-Subalcuneo 1-7

Classifica : Pro Paschese A, Subalcuneo 1; Ceva, Pro Paschese B 0.

GIRONE C – Prima giornata

Taggese-Don Dagnino 0-7

Riposa: San Leonardo

Classifica : Don Dagnino 1; San Leonardo, Taggese 0.

Qualificazione alla Coppa Italia – Prima partita

San Leonardo-Don Dagnino 7-0

Giovedì 24 giugno ore 18

a Taggia: Taggese-San Leonardo

Giovedì 1° luglio ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Taggese

GIRONE D – Prima giornata

Cortemilia-Gottasecca 0-7

Alta Langa-Valle Bormida 7-2

Classifica : Gottasecca, Alta Langa 1; Valle Bormida, Cortemilia 0.

PULCINI