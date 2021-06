Pallacanestro Alassio, una bella settimana: dai senior al ritorno in campo del minibasket - IVG.it

Alassio. Settimana importante per la Pallacanestro Alassio, che ha visto il ritorno in campo anche dei bimbi del minibasket dopo tanta attesa e tanti allenamenti all’aperto. Ecco come sono andati i vari impegni delle formazioni gialloblù, raccontati dalla società alassina.

SERIE C – Trofeo del Centenario: non basta una bella rimonta per vincere a Genova

Una bella partita, a Genova, dove giochiamo quasi alla pari con My Basket soffrendo principalmente sotto canestro con qualche amnesia difensiva. Rispetto alle gare precedenti ce la giochiamo fino alla fine rischiando una rimonta che non sarebbe stata affatto demeritata in un finale convulso.

My Basket Genova 73 – Alassio 66

(17-15; 36-26; 56-43)

Alassio: Cremonte 3, Iaria 2, Mola 11, Fousfos, Lila, Arienti, Manfredi 4, Pisano 7, Noumeri 9, Bozzolo 6, Ruggiero 4, Revetria 20. All. Ciravegna

UNDER 16: Bene con Cus Genova nella prima partita della seconda fase!

Ottima partita, nella seconda fase Under 16, in un girone che comprende le prime tre squadre in Liguria per quoziente. I ragazzi gialloblù approcciano bene l’incontro e continuano per tutti i 40 minuti… Al ritorno non sarà sicuramente facile perché Cus Genova è una squadra ben più forte di quello che non dice il risultato finale odierno e My Basket, che affronteremo in back to back, è la favorita ma ciò che più interessa è che saranno partite molto utili per crescere!

Pall. Alassio 69 – Cus Genova 41

(20-13; 40-21; 58-30)

Alassio: Parodi 10, Maffioli 2, Pezzolo 10, Hu 6, Marengo 8, Manzo 8, Porcella 12, Ghezzi 9, Singh 2, Robaldo 2. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 13: Buona la prima partita della seconda fase: vinto con Canaletto Spezia

Seconda fase dove si incontrano le prime o seconde classificate degli altri gironi e a farci visita è il Canaletto arrivato secondo nel girone spezzino. Vinciamo contro una squadra che ci ha messo in difficoltà e siamo ben consci che le altre partite saranno ancora più dure ma a questa età ciò che conta è migliorare e affrontare squadre forti non può che farci bene.

Pall. Alassio 53 – Canaletto Spezia 42

(15-12; 32-22; 43-27)

Alassio: Fatucci 2, Cacciamani 2, Di Salvo, Trushi 4, Donadio 15, Biraghi, Maffiola 11, Moirano, Lanfredi, Ghiglione 2, Merello 8, Vaccarezza 9. All. Devia

MINIBASKET: Ben 21 gialloblù presenti al primo appuntamento del Libertas Liguria Challenge

Fantastica mattinata minibasket all’aperto per i gialloblù alassini con gli amici di Andora e Finale. Ben quarantuno i bimbi partecipanti e più della metà sono stati gialloblu: “Tante minipartite per un ritorno, speriamo, alla normalità. W il Minibasket!”.

In campo per il Trofeo del Centenario

L’Under 13

L’Under 16