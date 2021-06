Pallacanestro Alassio, settimana perfetta con soli successi a conclusione della prima fase - IVG.it

Alassio. Ben sei partite durante la settimana per le squadre gialloblù che hanno ottenuto sei vittorie e hanno completato la prima parte dei campionati in attesa di avere il calendario della seconda fase.

UNDER 18: Vittoria a Bordighera e concludiamo il girone PRIMI con Ceriale.

Ultima partita della prima fase con buone giocate ma altrettanti cali di concentrazione e parecchie distrazioni. Concludiamo il girone con cinque vittorie e una sola sconfitta al primo posto pari merito con Ceriale.

Bordighera 35 – Alassio 52

ALASSIO: Fousfos 3, Massa 2, Arrighetti 9, Mola 14, Iaria 2, Venturini 9, Manfredi 5, Marengo 4, Giribaldi 4, Robaldo, Manzo, Filippi. All. Ciravegna

UNDER 16: Sei vittorie su sei partite e PRIMO posto nel girone

Ultima partita della prima fase dove confermiamo il risultato dell’andata contro la seconda forza del girone.

Ora testa alla seconda fase con la soddisfazione di aver ottenuto solo successi fino ad ora anche se siamo ben consapevoli che nella seconda fase affronteremo squadre molto più attrezzate.

ALASSIO 79 – Pall. VADO 18 (25-9; 43-11; 64-13)

ALASSIO: Parodi 10, Maffioli 13, Pezzolo, Hu, Marengo 11, Manzo 2, Porcella 21, Ghezzi 16, Singh, Robaldo 7. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 16 FEMMINILE: Quarta vittoria nel girone e secondo posto meritato per le ragazze targate ABC PONENTE

Le ragazze del New Basket ABC Ponente affrontano la Cestistica Savonese e chiudono il girone con un buon secondo posto.

Partenza sprint, nonostante la mancanza di riscaldamento, che ha consentito alle ponentine di mantenere il vantaggio acquisito nel primo quarto e condurre il resto della gara agevolmente.

“Il risultato di oggi fa ben sperare, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia anzi bisogna continuare a lavorare sodo in palestra.”

Cestistica Savonese 38 – New Basket ABC Ponente 75 (5-26; 14-41; 26-61)

ABC PONENTE: SiccardoB 19, Immordino 6, Vavassori, Pittella 2, Siccardo S. 17, Michelini 13, Capetta 6, Maritano, Panizza, Tomatis 12. All. Gasparotto-Accinelli

UNDER 14: Vinta una partita al cardiopalma con Cus Genova ed è secondo posto

Partita molto intensa al Palaravizza dove riusciamo a giocare con intensità contro una squadra ben preparata. Alla fine la spuntiamo per un solo punto e l’applauso va ai giocatori di entrambe le squadre che hanno dato vita ad un match avvincente non adatto ai deboli di cuore.

PALL. ALASSIO 54 – CUS GENOVA 53 (16-6; 27-22; 43-36).

ALASSIO: Giraldi, Maffiola 11, Montagna, Furia 3, Salem 10, Slanzi 2, Bozzolo 6, Donadio 12, Biraghi 2, Vaccarezza 6, Zanelli 2, Passaniti. All. Devia

UNDER 13: due vittorie con Loano e Vado dove in entrambe le partite tutti i ragazzi scesi in campo hanno segnato almeno un canestro

Partita divertente con una mai doma Loano che lotta per tutti i 40 minuti mettendoci in difficoltà soprattutto nei quarti centrali. Vinciamo meritatamente l’incontro e la nota più positiva è che tutti hanno segnato almeno un canestro

BK LOANO GARASSINI 23 – PALL. ALASSIO 79 (6-26; 11-36; 15-53)

ALASSIO: Fatuccci 4, Vaccarezza 6, Di Salvo 6, Trushi 16, Donadio 10, Falco 4, Maffiola 8, Moirano 6, Casetta 4, Ghiglione 3, Cacciamani 8, Merello 4. All. Devia

Bella partita al Palaravizza contro Vado A. Dopo un’ottima partenza gialloblu il Vado si riprende e gioca una partita più equilibrata ma l’Alassio vince meritatamente 77-43.

Anche oggi, come nella gara con Loano, tutti e 12 i convocati hanno segnato almeno un canestro.

Pall. Alassio 77 – Pall. Vado A 43 (21-3; 41-24; 65-30)

ALASSIO: Donadio 16, Biraghi 6, Vaccarezza 4, Zanelli 7, Maffiola 10, Di Salvo 4, Fatucci 12, Lanfredi 2, Moirano 2, Cacciamani 8, Ghiglione 2, Trushi 4. All. Devia

VADO A: Serafini 13, Mungai 8, Delfino, Dieci 2, Mamica 2, Pellegrin 2, Calcagno 16, Pescetto, Rissotto, Oliveri, Cogno. All. Spano