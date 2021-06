Over 60 ora possono scegliere il vaccino, Ciangherotti (FI): "Ottimo risultato per cui mi sono battuto molto" - IVG.it

Liguria. “Da oggi tutti gli over 60 residenti in Liguria potranno scegliere di prenotare la vaccinazione anti-Covid con Pfizer o Moderna anziché con AstraZeneca, raccomandato in via prioritaria per la fascia d’età. Ora è possibile. La decisione della Regione Liguria è un risultato ottenuto con grande impegno dal sottoscritto”.

A dirlo è Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, dopo aver appreso la notizia che l’opzione è già disponibile sul portale. “Mi sono dibattuto perché i cittadini fossero liberi di scegliere la dose da farsi inoculare” afferma.

“Si tratta di una decisione che apre di fatto un importante canale per gli utenti over 60 che devono ancora essere vaccinati e soprattutto tra coloro che avevano rifiutato le dosi di Astrazeneca – aggiunge Ciangherotti -. Con questa opzione sono fiducioso che ci sarà un’ulteriore accelerazione nella campagna vaccinale perché, a questo punto tutte le fasce d’età hanno la possibilità di scegliere la tipologia di vaccino che preferiscono. Ringrazio il governatore Giovanni Toti”.

“Finalmente, contro il Covid, è possibile scegliere il vaccino dopo la fama negativa del siero anglo-svedese, ulteriormente alimentata dalle notizie che sono state diffuse in queste ore una delle quali riguarda una donna che si è vaccinata con Astrazeneca ad Alassio” conclude il consigliere.