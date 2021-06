Ottimo esordio per le Pirates: qualificate alla finale di Coppa Italia - IVG.it

Massa. Esordio con il botto per il team femminile Pirates, che ottiene il pass per la finale di Coppa Italia che si disputerà venerdì 23 luglio a Cecina.

Anche i team femminili di tackle football sono ritornati in campo, con il bowl di Coppa Italia, preludio di quello che sarà il campionato italiano in programma a settembre. I quattro team che si sono sfidati nello splendido impianto comunale di Massa erano le Sirene Milano, le Apuania Unicorns vicecampionesse italiane, le padrone di casa ovvero le White Tigers Massa e le Pirates 1984.

Gli incontri hanno avuto il predominio assoluto delle Sirene Milano, già in forma campionato, vincitrici di tutte gli incontri; seconde classificate le Pirates 1984, sconfitte solamente dalle milanesi e qualificatesi per la finale; terze le Apuania Unicorns ed ultime le White Tigers Massa.

Per le Pirates ottima la prova di tutte le ragazze, che hanno messo in mostra un collettivo unito ed un buon timing tra le giocatrici, con ottime strategie e tattiche di gioco da parte del coaching staff.

Migliori giocatrici Pirates sono state per l’attacco Mathilda Monni autrice di 2 tds, mentre per la difesa Carola Bianchelli, autrice anche lei di 1 tds su ritorno di intercetto. Menzione speciale per Noemi Duvalli che ha messo in mostra un ‘ottima tecnica e buona visione di gioco nel ruolo di quarterback, alternandosi in cabina di regia con la quarterback titolare Francesca Giuso che, all’esordio nel delicato ed importante ruolo di quarterback, ha realizzato un 1 td personale e un 1 td pass per la Monni.

guarda tutte le foto 13



Coppa Italia: le Pirates in campo a Massa

Da registrare anche la prima trasformazione su calcio addizionale in Italia, introdotta quest’anno con il nuovo regolamento federale, ad opera della giocatrice savonese Serena Soldi, linebacker e kicker, che ha realizzato con calcio tra i pali, due trasformazioni su tre.

“Complimenti a tutte le nostre giocatrici ed al coaching staff per questo importante e storico risultato, frutto di allenamenti sia in campo che in palestra, con le ragazze ed il coaching staff sempre motivati e determinati a raggiungere questo obiettivo” affermano i dirigenti dei Pirates.

Appuntamento quindi per venerdì 23 luglio alle ore 21 presso lo stadio comunale di Cecina per la prima finale di Coppa Italia di tackle football femminile.

Di seguito i risultati:

Sirene – Pirates 22-0

Pirates – White Tigers 28-0

Sirene – Apuania 46-0

White Tigers – Sirene 0-32

Pirates – Apuania 8-0

Apuania – White Tigers 20-0

La classifica: Sirene 6, Pirates 4, Apuania 2, White Tigers 0