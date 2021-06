Ottime prestazioni della Villanovese alle finali di ginnastica acrobatica - IVG.it

Villanova d’Albenga. Con le finalissime, tenutesi a Vignate e Torino, sono giunti al termine i campionati Silver e Gold di ginnastica acrobatica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Nel momento di grande difficoltà legata alla pandemia, con gravi ripercussioni in particolare per il mondo dello sport, l’Unione Sportiva Villanovese, che celebrerà il proprio centenario l’anno prossimo, è riuscita a centrare l’ambito traguardo delle finali conquistando ottimi piazzamenti sia nel circuito Gold sia nel Silver.

Nella finale Silver del 23 maggio, nella categoria L2 open, confermano la posizione di qualifica la coppia di Aurora Barbaria e Maddalena Ceriotti, ottave classificate; stessa posizione per il trio open con la compagna Sara Geraci.

Grande soddisfazione per il bronzo conquistato da Mariangela Peloso, Matilde Marcianò e Aurora Cristofari, a podio con una brillante esecuzione.

Nel circuito Gold bellissimo spettacolo al Palaginnastica di Torino dove il 30 maggio sono scese in pedana le migliori combinazioni italiane e i componenti del Team Italia in preparazione per i campionati mondiali di Ginevra.

Per la US Villanovese nella categoria L3 Allieve conquistano un ottimo sesto posto le sorelle Nur e Naima Ibnaiche che centrano la finale anche con il trio L3 open con la compagna Giada Lucarelli, ottave classificate.

Sempre nella categoria L3 open doppietta per le ragazze bluarancio con il sesto posto della coppia Bruno Vittoria e Giorgia Canalella e quinta posizione per Beatrice Dondi con Rachele Aicardi.

Un bellissimo finale di stagione per il sodalizio ingauno, come sottolinea il presidente Fabio Bandini: “A nome mio e di tutto il Direttivo voglio complimentarmi con tutte le nostre ginnaste per gli ottimi risultati conseguiti. Un plauso a tutto lo staff tecnico formato da Giada Ricotti, Marta Taverna, Amina Tomasi e capitanato come sempre da Nadia Ferrando, per la determinazione dimostrata in questo anno complicato“.