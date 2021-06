Ospedale Albenga, Toti: "Tra 15 giorni riapre ortopedia". Torna il Policlinico di Monza? - IVG.it

Albenga. Una frase apparentemente innocua, infilata in un più ampio discorso sulla sanità e sulle future riaperture e ripartenza di reparti, specialità e Punto di primo intervento, alcuni dei quali sospesi a causa della pandemia. Una frase apparentemente innocua che però, ad una rilettura più attenta, assume una portata eclatante. E’ quella frase pronunciata ieri dal presidente della Regione Giovanni Toti durante l’incontro sulla sanità valbormidese con la direzione strategica Asl 2, i rappresentanti dei sindacati, i sindaci interessati e i comitati locali.

Ieri il governatore ha annunciato: “Nei prossimi 15 giorni all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga riaprirà anche l’ortopedia protesica“. Nasce subito un interrogativo: chi gestirà il reparto? Dalla ricostruzione della lunga vicenda sanitaria del reparto di ortopedia, combattuta a suon di ricorsi al Tar e sentenze, toccherebbe al Policlinico di Monza, che a marzo 2020 aveva sospeso gli interventi. Pare convinto di questa tesi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che nell’apprendere le parole del presidente Toti commenta: “Penso che ortopedia protesica riaprirà con i vecchi ‘gestori’, cioè il Policlinico di Monza, a cui era stata prorogata la convenzione. Avevano sospeso le attività , ora riprenderanno”.

Al momento invece dal Policlinico di Monza preferiscono non commentare. Resta infatti in silenzio Alessandro Cagliani, responsabile degli affari generali del Policlinico di Monza che, considerando i tempi dettati da Toti per la riapertura del reparto, due sole settimane, potrebbe essere rimasto “sorpreso” da una novità del genere; novità che costringerebbe il Policlinico ad uno sforzo organizzativo non indifferente.

Da questi silenzi, incertezze e frasi (dette e non dette) si può cogliere quanto la notizia sia stato un autentico fulmine a ciel sereno per tutti i soggetti interessati alla vicenda. Quindi ci si domanda se davvero sarà possibile rispettare i tempi annunciati da Toti riallestendo i reparti con attrezzature, riorganizzando gli organici delle professionalità indispensabili al suo funzionamento. Ma ci si chiede anche, considerando che da marzo 2020 non è più in Liguria, se il Policlinico sia pronto a ripartire. In quindici giorni infatti non si può “improvvisare” una riapertura.

Dunque non è poi così scontato il ritorno del Policlinico di Monza, che nelle vicissitudini di questi anni ha tribolato non poco (tra battaglie legali, sospensioni, proroghe) per giungere oggi ad un ritorno ai nastri di partenza.