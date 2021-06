Optimist, i velisti del Varazze Club Nautico fanno incetta di coppe al Trofeo Baietto - IVG.it

Spotorno. Sofia Piccio, Claudia Dabbono, Filippo Molinari e Giovanni Olivieri sono i quattro giovani velisti della squadra agonistica Optimist del Varazze Club Nautico che a Spotorno si sono conquistati il gradino più alto del podio al Trofeo Liliana Baietto.

Domenica 20 giugno, a Spotorno, presso la locale sezione della Lega Navale Italiana, oltre al Vela Day, tre giornate di promozione della vela “a tutto tondo”, si è svolta anche una gara di Optimist, il Trofeo intitolato a Liliana Baietto, a lungo promotrice della cultura del mare, riservato alle classi Under 16 e Under 11.

Una giornata nuvolosa, iniziata con qualche goccia di pioggia. Il vento sembrava farsi attendere, ma poi è arrivato quasi puntuale, consentendo al comitato di regata presieduto da Alessandro Albertoni di portare a termine le tre prove in programma con un vento di intensità media di 6 nodi.

Prima procedura di partenza, primo ripetitore. Una bella “strigliata di orecchie” ai regatanti e la seconda procedura vede solo un UFD e quindi… via alla prima prova con vento intorno ai 5 nodi.

Seconda prova: vento in leggero aumento per cui il Comitato non perde tempo e dà inizio alle procedure. La prova si conclude con vento costante di intensità e direzione, salvo qualche piccolo buono o scarso.

Terza e ultima prova, tutto invariato. Prova conclusa e tutti a terra contenti.

Classifica: tra gli Under 11 vince Giovanni Olivieri del Varazze Club Nautico. Prima femmina Claudia Dabbono sempre del Varazze Club Nautico.

Under 16: vittoria di Filippo Molinari del Varazze Club Nautico. Prima femmina Sophia Izabelle Piccio del Varazze Club Nautico.

Clicca qui per consultare le classifiche complete.

La Lega Navale di Spotorno ringrazia il Comitato di regata e tutti i circoli partecipanti e dà un arrivederci al 2022.