Ondata di caldo africano in tutta Italia, a Savona toccati i 33 gradi ma in Liguria si arriva a 37 - IVG.it

Savona. Anche la nostra provincia è vittima della morsa del caldo di matrice africana che sta imperversando in tutta Italia da diversi giorni. Se in giro per lo Stivale oggi si sono superati i 42 gradi, la Liguria fortunatamente per ora è più “fresca”: ciononostante anche da noi le temperature massime hanno superato abbondantemente i 30 gradi in molte località. E la situazione non cambierà a breve: il caldo non accenna a mollare la presa.

A Savona, i sensori dell’Istituto Nautico hanno registrato oggi una massima di 32,9 gradi. Dati simili negli altri capoluoghi di provincia: a Genova la stazione di Pontedecimo ha toccato 33,6 gradi mentre la stazione del centro funzionale Arpal registra una massima di 32,3. Da sottolineare che Genova è l’unica grande città italiana senza alcun livello di allerta secondo il monitoraggio del ministero della Salute. A La Spezia la temperatura è stata di 31,8°C, mentre Imperia Osservatorio metro sismico registra 28,9 gradi.

Alle ore 16.30 di oggi il record del caldo spetta a Riccò del Golfo, nell’entroterra spezzino, dove si sono toccati i 37 gradi secondo Arpal. Ad Airole, nell’Imperiese, 35,3 gradi, 35,2 a Castelnuovo Magra (La Spezia), 35 a Dolcedo e Rocchetta Nervina (entrambe in provincia di Imperia), 34,9 a Sarzana (La Spezia), 34,7 a Casale di Pignone (La Spezia) e Pian dei Ratti (Orero, in provincia di Genova).

In Liguria il “muro” dei 37 gradi non veniva superato dall’estate scorsa: l’8 agosto 2020, infatti, Marinella di Sarzana toccò 37,3 gradi e Riccò del Golfo 37,2. Il giorno successivo Castelnuovo Magra superò anche i 38 gradi, fermandosi a 38,1.

Ma evidentemente c’è chi sta peggio. Per ora Genova conserva fino a mercoledì compreso il bollino verde del ministero della Salute che tuttavia prevede temperature percepite al di sotto dei 30 gradi, dato che confligge con la rilevazione delle stazioni Arpal. Bollino rosso, invece, su Ancona, Campobasso e Catania. Proprio in Sicilia nei prossimi giorni sono attesi picchi di 46 gradi nel Siracusano, mentre già oggi città come Roma e Firenze superano i 35 gradi.