Oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta: ragazzo fermato dalla polizia - IVG.it

Alassio. Un giovane maggiorenne di origini brasiliane ma residente nel milanese è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. E’ stato fermato dalla polizia di Stato del commissariato di Alassio.

Il ragazzo, sabato sera, insieme ad alcuni coetanei in evidente stato di ubriachezza, creava disturbo nel centro di Alassio con urla e schiamazzi, incurante dell’invito della polizia di allontarsi per rientrare presso le proprie abitazioni in seguito all’applicazione delle normative anti – Covid.

E’ stato accompagnato presso gli uffici della polizia dove veniva sanzionato anche per inosservanza della normativa anti – Covid.