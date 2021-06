Occupazione, Toti: "Ripartenza è possibile solo con il lavoro" - IVG.it

Liguria. “Accogliamo l’appello del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. Da parte di Regione c’è la massima disponibilità per un patto sociale che abbia come scopo la tutela dell’occupazione sul nostro territorio nel momento in cui verrà meno il blocco dei licenziamenti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a seguito dell’appello rivolto dal segretario generale della Cisl Liguria ai parlamentari liguri, in vista dell’esame in aula del Decreto Sostegni bis.

“Siamo fermamente convinti – prosegue Toti – che, dopo l’emergenza sanitaria, la ripresa economica e produttiva di questa regione così come dell’intero Paese potrà avvenire soltanto con il lavoro: bisogna difenderlo e riqualificarlo, anche con una formazione vicina alle esigenze delle imprese, come stiamo facendo da anni in Liguria. Regione Liguria è al fianco delle parti sociali – conclude – perché la ripartenza sarà possibile soltanto con sostenendo il mondo del lavoro”.