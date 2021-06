Nuovo defibrillatore a Le Manie, sicurezza e prevenzione sanitaria per l'entroterra finalese - IVG.it

Finale Ligure. Nel pomeriggio di oggi, presso il ristorante “Ferrin”, in località Le Manie a Finale Ligure, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore grazie al contributo dell’ A.I.B. Protezione Civile di Finale Ligure, in collaborazione con gli organizzatori della “24H of Finale” e della parrocchia di Finalpia.

Alla cerimonia di consegna presente il segretario dell’Aib finalese Mauro Griffo e il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi.

Il defibrillatore è stato posizionato in una zona strategica dell’entroterra finalese, frequentata da turisti e appassionati di outdoor.

Una strumentazione di sicurezza e prevenzione sanitaria, quindi, una donazione importante per assicurare una piena copertura territoriale in caso di bisogno e necessità.