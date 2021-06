Nuovo centro raccolta rifiuti a Legino, interpellanza del Pd: "Quando l'incontro informativo con i cittadini?" - IVG.it

Savona. “Chiediamo, per la terza volta con un’interpellanza, che si svolga un incontro pubblico con i cittadini di Legino per informare in merito al progetto del nuovo centro raccolta dei rifiuti, delle sue dimensioni e degli impatti sul traffico e sull’ambiente. Riteniamo che non si possa attendere oltre”.

Ad avanzare questa richiesta, della quale si discuterà nel prossimo consiglio comunale, sono i consiglieri del Partito Democratico Elisa Di Padova, Cristina Battaglia, Paolo Apicella e Giovanni Maida. “Quando siamo venuti a conoscenza della volontà del Comune di realizzare un centro di raccolta rifiuti a Legino (vicino al palavolley) – ricordano – abbiamo subito presentato in Consiglio Comunale a ottobre dello scorso anno una mozione (approvata all’unanimità) per impegnare la giunta a incontrare i cittadini di Legino”.

“Qualche tempo dopo eravamo tornati alla carica in Consiglio perchè non c’era stata alcuna calendarizzazione dell’incontro. L’Assessore competente – spiegano – aveva risposto dicendo che l’incontro sarebbe stato calendarizzato solo dopo l’approvazione del Piano Industriale di ATA, che conteneva l’ipotesi del Centro Raccolta”.

“Il Piano Industriale – che contiene al suo interno il Centro Raccolta Rifiuti, è stato approvato dalla maggioranza di centro destra ormai 4 mesi fa, ma i cittadini di Legino – concludono – non hanno avuto ancora la possibilità di avere tutte quelle informazioni che, giustamente, chiedono da tempo”.