Nuoto sincronizzato: le azzurre primeggiano a Barcellona e si qualificano con squadra e duo - IVG.it

Barcellona. L’Italia del nuoto sincronizzato prenota il biglietto per il Giappone. La squadra azzurra è prima a Barcellona nella classifica generale con 184.0249 e si qualifica ai Giochi di Tokyo. Un risultato che garantisce il pass olimpico anche al duo femminile.

Nel team free le azzurre ottengono 93.2332 punti (27.9000 per l’esecuzione, 37.3332 per l’impressione artistica e 28.000 per le difficoltà). Con l’esercizio tecnico venerdì avevano già guadagnato la prima posizione (90.7917) che hanno brillantemente confermato. Alle loro spalle la Spagna con 182.5206 e la Grecia terza con 175.9000.

Le azzurre incantano, volano e commuovono nell’esercizio “Le Guerriere”, con la coreografia di Anastasia Ermakova e la musica “Final Fight” del sopraffino autore partenopeo Antongiulio Frulio, che vanta collaborazioni con Marina Rei, Niccolo Fabi, Roberto Pregadio, Riccardo Sinigallia, Tiromancino, PierCortese, Tony Esposito, Mauro di Domenico, Nino D’Angelo e Giorgia.

Dopo questi due anni che hanno messo in ginocchio il mondo intero, le azzurre hanno voluto rappresentare la forza che tutti hanno dimostrato per rialzarsi come guerrieri, dando un segnale di speranza per il domani. Futuro che per l’ItalSincro è il sogno Tokyo che si realizza.

Si gareggia fino a domenica 13 giugno. A Barcellona ci sono anche le World Series e Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, campioni d’Italia con 89.6667 punti agli assoluti invernali a marzo a Riccione, sono impegnati domenica 13 giugno con il duo mixed free.

La soddisfazione del direttore tecnico Patrizia Giallombardo. “Siamo molto molto felici di questo risultato, perché arriva dopo una serie di infortuni e in casa delle nostre antagoniste. Le ragazze sono state perfette e hanno nuotato in maniera impeccabile. È il primo 93.0000 che prende l’Italia e ciò rappresenta una crescita importante. Abbiamo portato una routine molto difficile e che è stata ben accolta. Adesso abbiamo cinque settimane prima delle Olimpiadi, per migliorarci ulteriormente e crescere ancora. Dedico la qualificazione olimpica a tutte le atlete e a tutto lo staff della Nazionale. Lasciamo alle spalle un anno e mezzo molto duro, soprattutto psicologicamente: le ragazze non gareggiavano in nazionale da Gwangju”.

Il programma. Sabato 12 giugno alle 10 i preliminari della routine libera del duo, mentre alle 17 la routine tecnica. Domenica 13 giugno alle 15 la finale della routine libera del duo. Ventisei i doppi in gara mentre sette le squadre iscritte. Riguardo le World Series il duo misto Minisini-Ruggiero sarà impegnato domenica 13 gennaio alle 19 con l’esercizio libero.

Dieci le convocate dal direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo: Beatrice Callegari (Marina Militare e Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro e RN Savona), Linda Cerruti (RN Savona e Marina Militare), Francesca Deidda (Fiamme Oro e Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare e RN Savona), Costanza Ferro (RN Savona e Marina Militare), Gemma Galli (Marina Militare e Busto Nuoto), Federica Sala (RN Savona), Alessia Pezone (Aurelia N eFiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna e Fiamme Oro).

Completano lo staff il consigliere federale Antonio De Pascale, il tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli, l’assistente Rossella Pibiri, il medico di settore Gianfranco Colombo, la fisioterapista Sara Lupo, il giudice Paolo Menin.