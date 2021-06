Numeri, colori e piante portafortuna: i due nuovi manuali della savonese Renata Rusca Zargar - IVG.it

Savona. È appena uscito, sulla piattaforma Amazon, l’ultimo libro della savonese Renata Rusca Zargar, “I Numeri del destino e dell’amore. Guida semplice e pratica per sapere tutto sui propri numeri fortunati”, con copertina a cura di Zarina Zargar.

“L’essere umano, fin dai tempi più antichi, ha sempre cercato di sfruttare le vibrazioni dei numeri (del proprio nome, della data di nascita, dei periodi della vita ecc.) per vivere meglio e gestire a proprio vantaggio le energie presenti nell’Universo – spiega l’autrice – Ora, con questo semplice manuale, il lettore potrà fare tutto da solo: cambiare il proprio nome in numeri, comprendere il proprio numero del destino come pure i diversi periodi della vita. Così, potrà conoscere meglio sé stesso e agire sempre in modo favorevole ai propri interessi e sentimenti. Potrà capire se il partner sia quello giusto come pure gli amici, i colleghi ecc”.

Ma non solo, “imparerà soprattutto a muoversi nei momenti più opportuni per avere successo nella vita – prosegue Rusca – Potrà fare la cosa giusta al momento giusto e trovarsi nel posto giusto con la persona più adatta. La Numerologia non prevede nulla ma ci aiuta ad affermarci e ad avere fortuna nella vita”.

Il volume fa parte della collana Esoterismo, così come “Pietre e piante: portafortuna. Talismani e benefici effetti curativi per ogni segno zodiacale: colori, candele e profumi magici”, libro uscito recentemente e sempre a firma di Renata Rusca Zargar.

Lo sapevate, ad esempio, che l’uso di lenzuola color rosso vivo fosse un sistema semplice e sicuro per mantenersi giovani?

E che bruciare una candela verde favorisse gli affari? Oppure che portare una collana di angelite ci avvicinasse alla pace e alla serenità, mentre un anello di corniola allontanasse il malocchio e i piccoli teschi di osso tibetano portassero fortuna? Ancora, sapevate che il quarzo rutilato, abbinato alla labradorite, aumentasse il fascino personale e l’autostima? O che un rametto di acacia appeso dietro la porta tenesse lontano chi non ci vuole bene?

Tutto questo è raccontato nel volume, un vero e proprio manuale di curiosità pratiche sui benefici effetti delle pietre secondo i segni zodiacali o secondo l’attrazione personale. Illustra i vantaggi che ci offrono alcune piante, spiega la terapia dei colori e, infine, insegna a fare per sé il profumo che ci renderà ancora più affascinanti e felici.

“Vivere è molto complicato. I numeri, le pietre, le piante, le essenze, i colori, tutto può aiutarci. Sarebbe davvero un peccato perdere queste ottime opportunità” conclude Rusca.