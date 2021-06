Notte movimentata a Pietra Ligure, ubriaco "inseguito" da ambulanze e forze dell'ordine - IVG.it

Pietra Ligure. Notte movimentata quella appena trascorsa a Pietra, dove un uomo originario dell’Est, in evidente stato di ebbrezza, è riuscito per alcune ore a mettere “a soqquadro” la macchina dei soccorsi tenendo in scacco le ambulanze della zona.

Secondo quanto riferito dai medici del 118, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze nella serata. Palesemente ubriaco, importunava i passanti e si spogliava in pubblico. E’ stata inviata una prima ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso, ma l’uomo è scappato subito.

A quel punto è iniziato il “rimpiattino”: nel giro di un paio d’ore sono state inviate altre 3 ambulanze nel tentativo di aiutarlo, ma ogni volta l’uomo aggrediva i volontari e si dava alla fuga. Senza contare che anche portarlo al pronto soccorso poteva rivelarsi inutile: l’uomo non necessitava realmente di cure, anzi averlo all’interno del nosocomio poteva rivelarsi (come accaduto poco prima) un problema. Inutili anche i tentativi delle forze dell’ordine, impossibilitate a fermarlo in assenza di reati.

Alla fine la situazione si è risolta intorno all’una quando l’uomo, forse esausto, si è lasciato prelevare dai militi e accompagnare nuovamente al pronto soccorso senza più opporsi.