Nottata di super lavoro per i vigili del fuoco: recuperati due mezzi pesanti - IVG.it

Andora/Alassio. Nottata impegnativa per le squadre 51 e 51 r dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga. Sono due, in particolare, gli interventi (anche piuttosto lunghi) a cui i soccorritori hanno dovuto far fronte.

Il primo, intorno a mezzanotte, ad Alassio, in via Lugi Borri. I vigili del fuoco si sono attivati per liberare un mezzo pesante di 40 tonnellate incastrato in un muretto. Un intervento durato circa tre ore, durante il quale i soccorritori – grazie all’autogru – sono riusciti a sollevare il camion.

L’altra richiesta di soccorso, intorno alle quattro, ha riguardato un autobus rimasto incastrato nei pressi di una rotonda presente sulla via Aurelia, alle porte di Andora. Oltre alla squadra 51 dei vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il mezzo, salito sulla rotonda per cause ancora da chiarire, è stato liberato con l’autogru dopo pochi minuti.

Il tratto autostradale tra Albenga e Andora (in direzione Francia) è chiuso dalle 22 alle 5 di mattina dal giorno 3 giugno sino a venerdì 4 giungo. Per questo motivo, infatti, per proseguire nel loro viaggio diversi mezzi pesanti sono costretti ad utilizzare la via Aurelia.