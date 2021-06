Noli, bagnante centrato da una imbarcazione: ferito dall'elica, portato in ospedale - IVG.it

Noli. Giornata da dimenticare per un bagnante rimasto ferito oggi pomeriggio intorno alle 18 mentre era impegnato nella pesca subacquea nel mare di Capo Noli.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo si trovava a filo d’acqua quando è stato centrato in pieno da una imbarcazione noleggiata da una coppia, che si è accorta della sua presenza solo all’ultimo.

L’elica dell’imbarcazione lo ha colpito al piede, causandogli una ferita profonda alla caviglia destra.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai conduttori del natante e condotto a riva. Lì ha ricevuto le prime cure dal personale dell’automedica Sierra 4 e da un equipaggio della Croce Bianca di Spotorno; in seguito è stato traferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto: la motovedetta CP 863 si è occupata dei controlli necessari per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Il Comando della Guardia Costiera di Savona ricorda a diportisti e naviganti in genere “che non è consentito entrare a vela e a motore all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione negli orari ad essa riservati e che bisogna sempre navigare a più di 100 metri dalle boe di segnalazione utilizzate da sub e nuotatori”.