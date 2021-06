"Nidi in vetrina", in mostra a Varazze fino al 15 giugno 2021 - IVG.it

Varazze. Con il progetto “Il Nido fuori”, l’Asilo Nido “Piccoli Passi” di Varazze ha voluto mantenere, anche in questo periodo di condizionamenti e restrizioni, quel legame con il territorio che da sempre viene perseguito. Ed ecco allo scopo promossa insieme alla locale ASCOM, una speciale e bellissima iniziativa per vivere la città: la mostra “Nidi in vetrina”.

“Una collaborazione bellissima, il nido e il territorio, insieme per rappresentare una comunità educante – spiegano – Il territorio come spazio educativo”.

Fino al 15 giugno 2021 sulla pagina Instagram dell’ASCOM Varazze si potrà votare la “Vetrina Più Bella”, con l’allestimento di un’opera d’arte dei bambini del Nido “Piccoli Passi”: “Cosa aspettate, andate a fare un giro, sbirciate nelle nostre vetrine (quelle che espongono la locandina partecipano al concorso) e votate la Vostra preferita”, scrive l’associazione dei commercianti varazzini.

“Anche una giuria d’eccezione esprimerà la propria preferenza su Instagram e poi… Gran finale. Seguite la conclusione di questa bellissima iniziativa sulle pagine online degli organizzatori”. Al vincitore, in regalo un’opera inedita dei bambini del Nido.