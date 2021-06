Next Generation Ue, Orlando in commissione regionale. Natale (Pd): "Serve cammino comune" - IVG.it

Liguria. Quasi due ore tra relazione introduttiva e domande dei commissari è durata l’audizione del ministro Orlando presso la Commissione di studio Next Generation UE del Consiglio regionale. La seduta, presieduta da Davide Natale e dal vice Giovanni Boitano, ha visto l’analisi approfondita della Missione 5 (Inclusione e Coesione) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Molti aspetti sono stati declinati anche a livello regionale con particolare attenzione all’occupazione giovanile e femminile e alla formazione costante dei lavoratori. “Sono soddisfatto della riunione odierna – dichiara Davide Natale – nella quale abbiamo approfondito molti temi inerenti sia le politiche attive e passive del lavoro che le politiche sociali – ha sottolineato – È stato rimarcato più volte che Governo Regione dovranno costruire un cammino comune. Ho apprezzato l’impegno del Ministro Orlando di volere costruire ogni passaggio in stretta collaborazione e partecipazione delle Regioni. Il dialogo e il confronto sono le migliori strategie per costruire riforme complesse e strategiche per la nostra comunità”.

La transizione ecologica e digitale cambierà anche il mondo del lavoro e il sistema Paese “dovrà trovarsi pronto a cogliere fino in fondo questa sfida. Si dovrà partire dal rafforzamento dei Centri per l’impiego. Il Ministro facendo un parallelo con altre nazioni europee ha messo a nudo il lavoro che c’è da fare”.

Mercoledì ci sarà l’audizione del presidente Toti per un aggiornamento di quanto già si sta facendo in Liguria: “Mi sembra che, con lo spirito di collaborazione che sta distinguendo questi primi passaggi, possiamo realizzare, come Commissione, qualcosa di veramente utile”.