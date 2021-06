Next Generation Ue, Natale e Boitano incontrano il sottosegretario Costa - IVG.it

Regione. Il presidente Davide Natale e il vice presidente Giovanni Boitano hanno incontrato il sottosegretario Andrea Costa per preparare l’audizione nella commissione Next Generation UE.

“Il sottosegretario ha dimostrato tutta la disponibilità del ministero di collaborare con la commissione per affrontare tutte le tematiche principali contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – si legge in una nota – Nel confronto informale è emersa la condivisione sul fatto di porre particolare attenzione sulla sanità territoriale che rappresenta una grande possibilità per la nostra Regione”.

“Ringraziamo la disponibilità del sottosegretario Costa e siamo convinti che la sua audizione darà molti spunti di discussione ai commissari e sarà momento di confronto sulle principali tematiche inerenti l’organizzazione sanitaria nella nostra Regione in particolare per affrontare le problematiche collegate alla pandemia”, concludono Natale e Boitano.