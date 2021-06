Next Generation Eu, Natale (Pd): "Sinergia tra giunta e consiglio per costruire la Liguria del futuro" - IVG.it

Liguria. “Lavoro, ambiente e mobilità sostenibile, sanità e nuove tecnologie sono i punti strategici da cui partire. Siamo pronti a dare il nostro contributo nell’interesse generale”. A dirlo è il presidente della Commissione Next Generation UE presieduta da Davide Natale.

“Disponibilità al confronto, collaborazione stretta con la struttura tecnica e inserimento dell’ufficio di Presidenza della Commissione all’interno della cabina di regia allargata, è quanto è emerso alla conclusione della discussione avvenuta in Commissione”.

“Il metodo di lavoro assunto dalla Commissione – dichiara il presidente Natale – si sposa perfettamente con quanto impostato dalla Giunta. Il Presidente Toti oggi ci ha evidenziato quali sono le missioni su cui si concentrerà l’attività diretta della Regione: sanità, trasporti e lavoro. Come abbiamo avuto modo di dire anche durante la discussione odierna, la volontà della Commissione è quella di approfondire le linee di intervento possibili e i progetti in elaborazione in attesa della definizione delle specifiche di attuazione”.

“Essere pronti per centrare più obiettivi possibili. Le prime due audizioni, la prima con il Ministro Orlando e quella di oggi con il Presidente Toti – conclude Natale -, fanno emergere la volontà comune di creare le condizioni per costruire progettualità che sappiano guardare al futuro”.