New Racing for Genova al Rally di Alba con due equipaggi savonesi - IVG.it

Savona. Due equipaggi della scuderia New Racing for Genova parteciperanno, sabato 12 e domenica 13 giugno, al Rally di Alba. Sono entrambi savonesi: Francesco Aragno con Andrea Segir (Renault Clio S1600) e Lorenzo Bianchin con Fulvio Patrone (Fiat Cinquecento Sporting – RS 1.1).

Grande attesa per il debutto rallystico stagionale di Francesco Aragno, che per l’occasione ha pure rivisto graficamente la sua Clio. Il veloce pilota savonese ha scelto Alba, un rally a lui gradito, per tornare a correre dopo oltre un semestre d’inattività, durante il quale si è cimentato due volte sul ghiaccio, ed è intenzionato a riprendere presto quel ritmo gara che, nella scorsa stagione, lo ha portato spesso ad offrire ottime prestazioni e a primeggiare nella classe di competenza.

Tornato alle gare la scorsa stagione, dopo quattro anni d’inattività, Lorenzo Bianchin ha voglia di riassaporare le emozioni tipiche dell’abitacolo. Il pilota di Millesimo ha l’obbiettivo primario di arrivare al traguardo e divertirsi: se poi dovesse arrivare anche un successo di classe, sarebbe un ottimo modo per rientrare nel giro rallystico.