Nell'edificio del "Nuovo San Paolo" arriva direzione e servizi amministrativi dell'Asl 2 - IVG.it

Savona. Si è concluso il 27 maggio scorso presso il notaio Firpo di Savona l’iter che riconsegna il ‘nuovo’ San Paolo, completamente ristrutturato, alla sanità savonese e alla città.

Grazie alla collaborazione della “S. Paolo s.p.a.” è stato firmato dal direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli e da Maurizio Bagnasco presidente Cda di S. Paolo s.p.a. l’atto ufficiale con cui l’Asl 2 entra in possesso degli uffici collocati al primo piano della struttura nel centro cittadino.

La data segna il rientro nella storia savonese del palazzo sito in fondo corso Italia, nell’area ora denominata “piazza Pertini”: l’ampia scalinata monumentale all’ingresso è stata per decenni il simbolo della sanità cittadina ed adesso l’edificio tornerà ad ospitare la sede legale dell’Asl 2 e gli uffici direzionali.

Nella nuova sede saranno trasferiti tutti gli uffici oggi collocati in via Manzoni e parte dei servizi amministrativi attualmente collocati nel padiglione Vigiola di Valloria: l’accorpamento di tali uffici permetterà di destinare gli spazi del Vigiola, sito all’interno della cinta ospedaliera, prevalentemente ai servizi sanitari.

Il trasloco degli uffici, che è previsto per fine Luglio, non darà adito a nessun disservizio per la cittadinanza che per usufruire dei servizi sanitari continuerà a recarsi nelle sedi consuete.

L’operazione mette in evidenza ancora una volta, le potenzialità di una corretta sinergia tra pubblico e privato, che ha consentito il recupero di un edificio dal grande valore storico e culturale per la comunità savonese.