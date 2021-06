Nella Varazze che tanto ha amato la presentazione di "Solo", il romanzo su Giacomo Matteotti - IVG.it

Varazze. “Solo”, un omaggio a Giacomo Matteotti, un romanzo scritto dal Senatore Riccardo Nencini che lo presenterà proprio a Varazze, città alla quale era molto legato. Dove, ancora oggi, una lapide in marmo, murata sulla facciata di un palazzo, lo ricorda. Matteotti più volte venne a a Varazze in villeggiatura e qui nacque anche sua figlia Isabella.

Il 14 settembre del 1922, venne raggiunto da una commissione fascista che gli impose di andare via in giornata e, raccontano, con un calesse fu trasportato alla stazione di Arenzano, lasciando in fretta e furia la città.

“Solo”, il romanzo di Nencini sul primo antagonista di Mussolini. L’autore con grande precisione narra la passione politica e la vita di questo importante italiano: la sua infanzia, i primi amori, la passione politica, tracciandone un ritratto emozionante.

La casa in cui soggiornò

Il libro sarà presentato il prossimo 11 giugno alle 17 in piazza Beato Jacopo. Oltre all’autore, sarà presente tra le altre autorità, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Alessandro Bozzano, consigliere regionale ed ex sindaco di Varazze, modererà la presentazione.