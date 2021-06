Murialdo, Vaccarezza in visita al ponte delle Fucine: "Regione finanziò l'opera crollata con quasi due milioni di euro" - IVG.it

Murialdo. Questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha raggiunto Murialdo, dove ha incontrato Ezio Salvetto, capogruppo della lista civica “Con Murialdo” e sindaco del paese nella scorsa legislatura.

“L’occasione è stata utile per fare un sopralluogo al ponte delle Fucine, struttura crollata nel corso dell’alluvione del 2016, isolando quattro frazioni – afferma il consigliere -. L’opera è stata immediatamente finanziata da Regione Liguria, grazie a un contributo di un milione ottocentomila euro provenienti dalle accise, unitamente alle risorse stanziate per altri novantatremila da parte del comune”.

“Questa visita è per me motivo di grande soddisfazione – aggiunge Vaccarezza -, mi riporta al dicembre 2016 quando telefonai ad Ezio per dirgli che a soli quaranta giorni dall’alluvione avevamo trovato le risorse. La soddisfazione di quel momento, dove la politica di parte lasciava il passo all’amministrazione della cosa pubblica, che non si divide tra destra e sinistra, ma tra chi ha a cuore gli interessi collettivi e chi no”.