Mondo del volontariato in lutto: Loano piange la scomparsa di Filippo “Ino” Torterolo - IVG.it

Loano. La comunità di Loano e il mondo del volontariato, in lutto, piangono la scomparsa di Filippo “Ino” Torterolo, ex milite della Croce Rossa loanese.

È mancato all’età di 74 anni, lasciando le cognate, i cognati e i nipoti. Il rosario sarà recitato questa sera (venerdì 18 giugno), alle 19, nella parrocchia di San Giovanni Battista. Nello stesso luogo, sabato 19 giugno, alle 14,30, si svolgeranno i funerali.

È stata proprio la Croce Rossa di Loano, attraverso la sua pagina Facebook, a dedicare un lungo post in suo ricordo, in cui si legge: “Chi è stato volontario della Croce Rossa Italiana lo rimane per sempre, anche senza la divisa. Il nostro Filippo Torterolo ha dato tanto in passato per il Comitato CRI di Loano e il suo ultimo pensiero nei nostri confronti dimostra ancora una volta lo spirito di altruismo che lo ha sempre contraddistinto”.

“Tutto il Comitato della Croce Rossa di Loano si stringe in un unico grande abbraccio verso tutti i famigliari. Ciao Filippo, grazie per tutto il tempo che hai dedicato alla Croce Rossa Italiana e per il tuo gesto di solidarietà”.