Minaccia, insulta e spintona i poliziotti a un posto di blocco: arrestato 30enne - IVG.it

Alassio. Domenica scorsa, ad Alassio, è stato arrestato dalla polizia di Stato del commissariato di Alassio D.R.L. (30 anni) per i reati di resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Processato per direttissima il giorno dopo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di soggiorno in provincia di Savona.

E’ stato fermato durante una discussione animata durante un posto di controllo pomeridiano organizzato nei pressi dell’Aurelia dalla Squadra Volante.

L’uomo, passeggero, in auto con un’altra persona, era in evidente stato di ebbrezza alcolica, infastidito dalla presenza dei due operatori, ha iniziato a insultarli pesantemente sino a minacciarli di morte. E poi, li ha spintonati violentemente, passando dalle parole ai fatti.

I poliziotti sono stati costretti a ricorrere all’uso dello spray al peperoncino per contenerlo e avere la possibilità di chiamare l’altra pattuglia.