Millesimo, riecco il "Torneo degli Assi": il fantacalcio ante litteram tra senso di comunità e recupero delle tradizioni - IVG.it

Millesimo. Torna nella città della “Gaietta” il Torneo degli Assi, saltato l’anno scorso per le note vicende pandemiche. Il torneo si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto e il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 4 luglio.

Il Torneo degli Assi è stato riproposto nell’estate 2019 dal nuovo corso dell’Asd Millesimo, come iniziativa volta ad accentuare il senso di comunità sul quale i giallorossi hanno sempre basato ogni progetto, prima squadra compresa. Una manifestazione che mancava da circa 30 anni, che quindi rappresenta un piacevole “amarcord” per chi ha qualche primavera in più sulle spalle e, al contempo, una gradita novità per i più giovani.

Si tratta di un torneo particolare per una serie di aspetti. In primo luogo, è aperto esclusivamente ai millesimesi. Possono partecipare tutti i residenti a Millesimo e ci sarà dunque spazio anche per chi abitualmente non gioca a calcio. Una rassegna antica che tuttavia può considerarsi una versione ante litteram del fantacalcio: le rose dei vari team vengono formate dai commercianti del paese che sposano l’iniziativa, i quali “acquistano” i componenti della propria squadra in occasione di una vera e propria asta.

Il torneo si svolgerà presso il campo sportivo “Comunale” di Millesimo e le partite saranno nella modalità 7 vs 7.