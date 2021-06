Millesimo, per settembre pronta la nuova scuola dell'infanzia: investimento da mezzo milione - IVG.it

Millesimo. Sorgerà a pochi metri dall’attuale scuola materna, ma sarà completamente rinnovato con uno spazio più ampio e una nuova area giochi. Il tutto, ovviamente, a misura di bambino. Stiamo parlando del nuovo asilo di Millesimo che a settembre sarà inaugurato in piazza Pertini, all’interno del centro polifunzionale. La città avrà così per la prima volta una struttura di proprietà comunale dedicata all’infanzia.

Questa mattina nella sala consigliare del Comune, alla presenza dell’assessore Alessandra Garra, del capogruppo di maggioranza Michele Fracchia e della responsabile del servizio tecnico Tiziana Zucconi, il sindaco Picalli e il suo vice Garofano hanno presentato il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione. Una promessa della campagna elettorale che presto diventerà realtà e costerà alle casse del Comune 450 mila euro.

“Inizialmente saranno investiti circa 210 mila euro che, in quanto avanzo vincolato di bilancio, saranno disponibili fin da subito. Questo ci permetterà di rendere la scuola funzionante entro settembre, successivamente con lo sblocco di altri fondi si proseguirà a realizzare i lavori restanti” spiega il sindaco Picalli.

“Non abbiamo potuto partecipare ad alcun bando, al contrario di quanto affermato da qualcuno – specifica Garofano – in quanto si riferivano alla costruzione di strutture nuove oppure ad interventi su edifici anagrafati come edilizia scolastica, che Millesimo non possiede, oltre ovviamente la scuola elementare e le medie”.

Lo spazio a disposizione della nuova scuola dell’infanzia sarà più che triplicato. I locali dell’attuale asilo di piazza Pregliasco, infatti, occupano una superficie di 330 mq complessivi tra interni ed esterni, mentre la nuova struttura sarà di circa 1000 mq (680 interni e 300 esterni). Questo permetterà di aumentare il numero di iscritti: ora la massima capienza è di 57 bambini, che salirà a 84.

“Si tratta di un intervento di valenza sociale – sottolinea Garofano – vogliamo diventare un punto di riferimento del territorio per le famiglie. In questo senso ci siamo già impegnati con altre iniziative come il bonus nuovi nati. A Millesimo il trend di nascite è tra i più alti della Valbormida ed è superiore alla media provinciale e regionale, nel 2020, che è stato un caso straordinario, anche oltre quella nazionale”.

“È un progetto ambizioso – aggiunge – ma è importante che una struttura di grandi potenzialità, come è il centro polifunzionale, venga sfruttata. L’amministrazione si è adoperata in tal senso, ad esempio facendola diventare sede del seggio elettorale, concedendo i locali alla protezione civile e in questo periodo difficile trasformandola in hub vaccinale”.

IL PROGETTO: SPAZI AMPI E MATERIALI DI ULTIMA GENERAZIONE

L’asilo sarà realizzato al primo piano del centro polifunzionale, finora occupato dal centro ragazzi e dalla scuola di musica, che si trasferiranno in piazza Pregliasco in quella che da settembre diventerà l’ex scuola d’infanzia di Millesimo.

Millesimo, il progetto della nuova scuola d’infanzia in piazza Pertini

Comprenderà tre aule polivalenti, un’area spogliatoi con armadietti sospesi personalizzabili, una zona per l’accoglienza dei genitori, due blocchi riservati ai servizi e un grande salone, che ospiterà la mensa, la cucina e l’area giochi. Al suo centro un grande albero di legno, decorativo ma anche funzionale, fungerà infatti anche da seduta.

Da qui si accederà all’esterno attraverso una piattaforma coperta di 45 mq, realizzata in acciaio. Al posto dell’attuale area giochi pubblica (che sarà spostata nella parte opposta del centro polifunzionale), sorgerà quella privata dell’asilo, contornata da alcuni alberi per creare zone d’ombra: ben 300 mq di giardino, di cui 27 occupati dall’orto didattico, 24 dai servizi e 249 dai giochi, non mancherà anche una sabbiera.

Per la sua realizzazione saranno utilizzati materiali di ultima generazione, come la pavimentazione dell’esterno che sarà di una speciale gomma o il cartongesso in fibra delle pareti interne. Uno spazio senza barriere architettoniche, dalle linee curve e dai colori tenui e rilassanti, il cui protagonista sarà il legno.

La scuola sarà fornita di una nuovo sistema di illuminazione a led, di un impianto di riscaldamento e condizionamento e nel salone saranno installati degli abbattitori acustici sospesi.

“Il progetto è stato studiato in collaborazione con le maestre e le mamme – racconta Picalli – è importante, infatti, che ci sia una sorta di continuità tra la nuova struttura e quella precedente per agevolare i bambini che da anni frequentano la scuola”.

“Per noi è importante che le scuole abbiamo dei servizi interni a km 0, quindi, come da progetto elettorale, abbiamo previsto anche una cucina interna, che i bambini potranno vedere attraverso degli oblò. Purtroppo, però, per questioni burocratiche non sarà attiva fin da subito”, sottolinea il sindaco.

UNA NUOVA VITA PER L’ASILO DI PIAZZA PREGLIASCO

È qui che saranno ricollocati il centro ragazzi e la scuola di musica, che ad oggi vanta ben 170 giovani studenti. Gli spazi del primo piano verranno inoltre utilizzati dalla banda musicale. E probabilmente quest’estate ospiteranno anche i centri estivi.

I locali, un lascito di don G.B. Pregliasco, sono di proprietà dell’ordine delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia e sono ad uso gratuito per il Comune che si occupa del pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria.

“Per mettere in sicurezza la struttura nel più breve tempo possibile – spiega il sindaco Picalli – ci prenderemo carico dei lavori di sistemazione del terrazzo”.

I lavori riguarderanno anche la nuova area giochi pubblica, che sarà ricollocata sempre in piazza Pertini, ma dalla parte opposta del centro polifunzionale. Sarà realizzata una recinzione ad hoc, circondata da alberi, e sarà costruita anche una lunga panchina per bambini e genitori.

La nuova area giochi pubblica

Prossimamente partiranno i cantieri anche in via Mameli, dove sorgerà un’altra area giochi, un’area canina e nuovi parcheggi. La riqualificazione della via riguarderà anche l’allargamento della strada, la realizzazione di percorsi pedonali e la piantumazione di nuovi alberi, oltre ad un nuovo sistema di illuminazione.