Millesimo, modificato il piano triennale delle opere pubbliche: aggiunto il progetto del nuovo asilo - IVG.it

Millesimo. Modificato il piano triennale delle opere pubbliche. Durante l’ultimo consiglio comunale che si è svolto ieri sera, lunedì 28 giugno, l’amministrazione ha inserito nel piano il progetto della nuova scuola d’infanzia che sorgerà in piazza Pertini.

Un progetto dal valore di 559mila euro che vedrà la creazione di un nuovo asilo, moderno e con le dimensione triplicate rispetto all’attuale, al primo piano del palazzetto dello sport. “Quest’opera rappresenta una svolta nell’erogazione di servizi alle famiglie e nel concepimento del centro polifunzionale di piazza Pertini”, commenta il sindaco Aldo Picalli.

Ma non solo, nel piano triennale sono state inseriti anche i progetti che riguardano la riqualificazione di piazza Ferrari e viale Mameli. “Stiamo cercando di cambiare il volto al paese con opere di grande rilevanza”, sottolinea Picalli.

In particolare per quanto riguarda viale Mameli, è in programma la realizzazione di un’area giochi, di un’area canina, di nuovi parcheggi e l’allargamento della strada di circa 1,5 metri. Sorgerà inoltre un nuovo percorso pedonale, saranno piantati nuovi alberi e installato un nuovo sistema di illuminazione.

Durante il consiglio comunale si è parlato anche della Tari. “Abbiamo fatto il massimo insieme agli uffici per scongiurare aumenti importanti che pure sarebbero stati necessari, resta inteso che l’attenzione della cittadinanza in fase di conferimento dei rifiuti è una prerogativa fondamentale per mantenere le tariffe invariate”, spiega il vicesindaco Francesco Garofano.

“A tal proposito comunico che nei prossimi giorni intensificheremo i controlli e le fototrappole sia per i residenti indisciplinati che per i furbetti di altri comuni” evidenzia Picalli che poi conclude: “Inoltre auspico che a partire da fine estate entri in servizio il nuovo sistema di raccolta tramite cassonetti a pedale e con chiave, abbinati a un maggior numero di telecamere”.