Migranti in autostrada, Lega: "Situazione pericolosa e intollerabile, più personale per contrastare il fenomeno migratorio" - IVG.it

Liguria. “In Liguria cantieri infiniti, ma anche migranti in autostrada. Una situazione pericolosa e intollerabile. Spesso la carreggiata viene chiusa per permettere alla Polizia Stradale di poter catturare queste persone che mettono a rischio non soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli automobilisti e degli autotrasportatori che percorrono le tratte del Ponente ligure”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali leghisti Stefano Mai (capogruppo), Alessio Piana e Mabel Riolfo.

“Stamane è perfino accaduto nei pressi di Genova Aeroporto, sull’A10, dove una decina di migranti in fuga sono stati scoperti dentro a un Tir e sono scappati sulla carreggiata. Inoltre, la scorsa notte e stamane, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, tra Andora e San Bartolomeo e a Ceriale, in entrambe le carreggiate, sono stati avvistati altri migranti che camminavano pericolosamente sull’A10 in direzione Francia. Per non parlare, poi, della zona di Ventimiglia e dell’Imperiese. Ormai si tratta di episodi all’ordine del giorno e quindi è ora che questa situazione finisca”.

“Occorre mettere in atto idonee azioni, anche inviando da Roma più personale e mezzi per le forze dell’ordine, al limite anche l’esercito se necessario, al fine di contenere e contrastare il fenomeno migratorio sul nostro territorio. Infatti, i migranti spesso vengono poi bloccati al confine di Ventimiglia o successivamente catturati e rispediti indietro dalla Gendarmeria francese, continuando a soggiornare nellacittà di confine con ulteriori insostenibili disagi per i residenti”.