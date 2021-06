Migranti, Caviglia (Lega Alassio): "Solidarietà all'ex sindaco Canepa, giusto difendere i cittadini" - IVG.it

Alassio. “Piena solidarietà, oggi come allora, all’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa e alla sua amministrazione, sotto processo per aver difeso gli interessi degli alassini”. Così in una nota Antonio Caviglia, commissario della Lega ad Alassio.

“L’ultimo anno e mezzo – spiega Caviglia – con la pandemia, ha dimostrato in maniera evidente i rischi legati all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze, dando ragione a chi, come l’amministrazione Canepa, chiedeva garanzie per tutelare dal punto di vista sanitario i cittadini e i turisti di Alassio”.

“Ci aspettiamo che tutti i partiti esprimano vicinanza all’ex sindaco, perché la salute dei cittadini è una priorità assoluta e va difesa da tutti, a prescindere dagli schieramenti politici, bene aveva fatto Canepa a tutelare la città e il territorio: esattamente ciò per cui era stato eletto, ciò che deve fare un (buon) sindaco” conclude il commissario del Carroccio.