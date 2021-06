Migliorano le condizioni della 34enne di Alassio vaccinata con Astrazeneca: trasferita in ematologia - IVG.it

Genova/Alassio. E’ in miglioramento costante la 34enne di Alassio che si era vaccinata il 27 maggio scorso con AstraZeneca, e che, per gli effetti negativi della prima somministrazione, era stata ricoverata all’ospedale San Martino di Genova.

La 34enne era stata operata la scorsa settimana con “eccellenti risultati” – dicono dall’ospedale – sottoposta a a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico. Le buone notizie arrivano dalla terapia intensiva diretta dal professor Pelosi: la donna è stata dimessa dal reparto e trasferita in ematologia.

La paziente era arrivata al San Martino non molto tempo dopo il ricovero di Camilla Canepa, deceduta per l’emorragia legata alla trombosi. Entrambe, anche se in due giorni diversi, avevano aderito all’open day per i vaccini cold di Regione Liguria.