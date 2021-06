Meteo, sulla Liguria oggi tempo sereno e vento forte: stabile nei prossimi tre giorni - IVG.it

Liguria. Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, tempo sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria questa mattina, ad eccezione dell’appennino di Levante dove ci sarà qualche nube in più. Nel pomeriggio le previsioni non cambiano: il sole splenderà, a parte qualche velatura transitoria. In serata è previsto l’aumento delle nubi basse sulla Riviera di Levante.

Attenzione al vento: libeccio al largo moderato e teso al mattino, in rinforzo dal pomeriggio soprattutto a Ponente. Marino teso nel pomeriggio sull’Appennino centro-occidentale.

Mare molto mosso o a tratti agitato per onda da Sud-Ovest.

Temperature in calo le minime sulla costa tra 17 e 21° C, nell’interno tra 8 e 15° C (fondovalle). In leggero aumento le massime sulla costa tra 26 e 30° C e nell’interno tra 25 e 30° C.

Domani ancora cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da metà pomeriggio aumento generale delle nubi medio-basse. Venti prevalentemente a regime di brezza, anche se al largo persiste libeccio teso. Mare inizialmente molto mosso a Levante, mosso altrove, ma moto ondoso in graduale calo durante la giornata. Temperature stazionarie.

Anche venerdì tempo stabile.