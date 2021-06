Meteo, sulla Liguria correnti umide e temperature in calo. Locali sgocciolii tra Savona e Genova - IVG.it

Liguria. Qualche nube e clima più umido nel corso della giornata odierna sulla Liguria, con temperature in calo. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

L’approssimarsi di un circolazione depressionaria da ovest, richiamerà correnti più umide dai quadranti meridionali anche sulla Liguria. Meridione italiano sempre alle prese con il gran caldo, mentre l’alta pressione delle Azzorre prova ad ergersi lungo i meridiani.

Nel corso della nottata abbiamo assistito ad un aumento delle nubi basse, specialmente lungo le coste tra Genova e Savona. Le temperature minime sono leggermente aumentate rispetto a ieri: quella registrata a Savona è stata di +20,0°C.

Nel corso della mattinata molte nubi saranno presenti lungo la costa tra Genova e Savona dove non si escludono anche locali sgocciolii. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ampie aperture ovunque con le nubi che tenderanno ad addossarsi lungo la catena appenninica. Le temperature massime saranno in calo rispetto a ieri con comunque punte fino a +30°C nelle bassure delle zone interne. Vento da sud-ovest al largo moderato/ teso al mattino, in rinforzo dal pomeriggio-sera. Sud vivace già al mattino sul Golfo di Genova e arco ligure, in sensibile rinforzo nel corso del pomeriggio sull’Appennino centrale (Marino). Mare quasi calmo o poco mosso fino al primo mattino sotto-costa, moto ondoso in costante aumento nel corso della giornata, fino a diventare localmente molto mosso entro la sera.

Per la giornata di domani è previsto tempo più soleggiato ma con condizioni meteomarine proibitive: libecciata al largo, mare agitato, prestare attenzione per le attività balneari e diportistiche.

Cielo e Fenomeni: qualche cumulo addossato ai rilievi appenninici e costieri in un contesto soleggiato e ventoso.

Venti: ciclonico: forte da libeccio al largo con punte a burrasca su Capo Corso; scirocco di ritorno moderato sul Riviera di Lavante; durante il pomeriggio, nuovamente marino sostenuto sulle zone soggette dell’Appennino centrale.

Mari: inizialmente molto mosso, in ulteriore aumento ad agitato dal pomeriggio; moderata mareggiata a levante, prestare attenzione come da avviso.

Temperature: in ulteriore flessione nelle zone interne e sulla Riviera di Levante.

Tendenza per: giovedì 1 luglio 2021

Avvisi: mare tra molto mosso ed agitato fino al mattino

Cielo e Fenomeni: tempo stabile, salvo qualche addensamento sul Ligure orientale e spezzino, ancora ventoso sul Mar Ligure.