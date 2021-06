Meteo, sulla Liguria bel tempo fino a venerdì. Poi probabile peggioramento nel weekend - IVG.it

Liguria. Alta pressione in rimonta sull’Italia e generali condizioni di tempo buono fino a venerdì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 3 giugno avremo dalle prime ore del mattino qualche nube sparsa, ma in attenuazione con l’incedere del soleggiamento. Nel pomeriggio bel tempo ovunque a parte nubi cumuliformi nelle aree interne senza conseguenze ed in dissolvimento in serata.

Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 22 e 26 gradi, nell’interno minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 21 e 25 gradi.