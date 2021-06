Meteo Liguria: tempo stabile con qualche nube sulla costa. venerdì arriva la pioggia - IVG.it

Liguria. Tempo ancora stabile sulla nostra regione grazie al persistere di un’area di alta pressione sul Mediterraneo. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 23 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo in prevalenza sereno, fatta eccezione per qualche nube costiera presente nelle prime ore del mattino sul settore centrale; dalle ore centrali della giornata temporaneo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Ampie schiarite a partire da ponente dal tardo pomeriggio.

Venti: deboli / moderati generalmente dai quadranti meridionali, più tesi verso fine mattinata da Est su Imperiese.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +25/29°C

Interno: min +9/16°C, max +23/28°C

Previsioni valide per: giovedì 24 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: tempo ancora stabile su tutta la regione.

Venti: deboli / moderati generalmente dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per: venerdì 25 giugno 2021

Possibile passaggio temporalesco al mattino, più probabile sul settore centro-occidentale. Ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature in calo.