Meteo Liguria: sole sulla costa e temperature in aumento nell'entroterra - IVG.it

Liguria. Giornata soleggiata con temperature estive lungo la costa. Locali fenomeni d’instabilità nelle zone interne e in Appennino. Sono le previsioni meteo del Centro Limet per la giornata di oggi.

Sulla Liguria questa mattina cieli sereni da ponente a levante, dalla fascia costiera al settore appenninico. Dopo gli episodi di forte instabilità pomeridiana che hanno colpito alcune zone della regione fino a sconfinare sui rispettivi tratti costieri, questa mattina predomina il cielo sereno su tutta la regione. Seppur con molta fatica la pressione va gradualmente aumentando a partire da occidente e questo nei prossimi giorni andrà a spegnere quasi del tutto l’instabilità pomeridiana scaturita dall’aria fredda affluita in quota dai quadranti orientali negli ultimi giorni.

Il consueto sguardo alle temperature minime registrate durante la notte evidenzia un leggero calo, maggiormente avvertibile nelle zone interne. Lungo la fascia costiera le minime della notte si sono attestate tra +18 e +21°C. Valori in calo, complici i cieli sereni, nelle zone interne con valori compresi tra +8 e +14°C. A 1500 metri si registrano +8°C con lo zero termico intorno ai 3000 metri. Valori minimi che vanno riportandosi gradualmente verso quelli medi del periodo dopo settimane di sottomedia.

Il tempo atteso per la giornata odierna vedrà ancora l’aria fredda presente in quota a caratterizzarne il pomeriggio a partire dalle zone appenniniche con lo sviluppo di nubi cumuliformi che potranno dar luogo a locali piovaschi. A differenza della giornata di ieri, sarà molto difficile lo sconfinamento delle precipitazioni verso le zone costiere. Lungo le riviere il tempo rimarrà soleggiato con al limite qualche velatura in un contesto di venti a regime di brezza e temperature massime che oscilleranno tra 24 e 26°C.

Tempo simile anche nella giornata di domani con instabilità pomeridiana in ulteriore diminuzione nelle zone interne e predominanza di sole e temperature di stagione lungo le riviere. Calma di vento o a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento nelle zone interne.

Venerdì condizioni stazionarie anche se si potrebbe avere un’instabilità pomeridiana più diffusa sui rilievi.