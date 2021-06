Meteo Liguria, prosegue la fase stabile: ci attendono giornate di sole - IVG.it

Liguria. Prosegue la fase stabile su gran parte della Liguria grazie alla permanenza di un’ampia area di alta pressione distribuita su buona parte dell’Europa. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 1 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno, salvo qualche addensamento nelle zone interne dell’imperiese; stabile e soleggiato anche al pomeriggio, unicamente a cavallo delle Alpi Liguri e Marittime durante le ore più calde si potrebbero verificare isolati piovaschi o brevi acquazzoni.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso o quasi calmo sotto-costa.

Temperature: stazionarie

Costa: min +13/17°C, max +20/25°C

Interno: min +4/12°C, max +19/24°C

Previsioni valide per: mercoledì 2 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: transito di nuvolosità al mattino che non dovrebbe dare luogo a precipitazioni se non qualche sgocciolii, si apre nel corso della giornata; tendenzialmente soleggiato quindi il pomeriggio specie lato costa.

Venti: a regime di brezza lungo l’arco ligure; settentrionali al più moderati al largo.

Mari: generalmente poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: pressoché stazionarie.

Tendenza per: giovedì 3 giugno 2021

Tempo stabile, aumento delle temperature.